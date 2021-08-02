В Україні можливі нові локдауни через коронавірус: нардеп озвучив терміни Олександр Качура порадив українцям дотримуватися елементарних правил безпеки

20:04, Сьогодні

В Україні наприкінці літа – на початку осені можливе запровадження локальних локдаунів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Все залежить від нас. Якщо ти вакцинувався, це ще не означає, що треба перестати користуватися маскою, антисептиком. Ми повинні зрозуміти, що найближчі декілька років ми можемо жити в такому режимі. Ця зараза не піде, щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки – і тоді нам не треба буде жодних локдаунів проводити", - зазначив він.

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Водночас, нардеп повідомив, що за аналітичною інформацією, яка в нього є, "не треба виключати варіант, що на кінець літа – у вересні і до кінця року – існує можливість введення локальних локдаунів у тому самому режимі, як було".

"Після цього, коли ми зрозуміємо, що ситуація погіршується, тоді нам уже всім треба буде вакцинуватися, отримати доступні вакцини і зробити так, щоб ця проблема взагалі пішла в минуле", - заявив Качура.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тис. ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тис., я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - сказав президент.

Дані МОЗ щодо захворюваності на коронавірус в Україні станом на 2 серпня: