Алергія на продукти у маленьких дітей: Комаровський дав пораду батькам Лікар пояснив, коли дитині можна давати "шоколадки та полунички"

22:34, Сьогодні

Лікарі багато років вважали, що маленьким дітям не можна давати продукти, які потенційно викликають алергію, проте зараз їхня думка змінилася.

Про це розповів в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Є таке поняття - прикорм. Була позиція все життя, медицина стверджувала, що прикорм потрібно починати в 6 місяців, іноді в 4, але в жодному разі не раніше 4. Друге, була така думка, що якщо є такі продукти, які часто викликають алергію (яйця, риба, полуниця), то не треба давати це маленьким дітям, вагітним жінкам, мамам, які годують, нехай дитина підросте років до трьох, а в три вже можна дати", - розповів лікар.

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За його словами, "багато років лікарі так вчили всіх, а зараз змінилася позиція".

"І виявилося, що всі ці шоколадки та полунички треба дати дитині на етапі формування імунної системи, щоб ще недозріла "зелена" імунна система познайомилася зі шматочком шоколадки, і тоді в три роки вона буде до цього відноситися нормально. Тому якщо у мами, у тата алергія на рибу, то мікрошматочок риби треба дати дитині в 4 місяці. І її імунна система познайомиться, і вона зможе все життя потім цю рибку їсти", - зазначив Комаровський.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, тому його життю може загрожувати потенційна небезпека.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути будь-якої миті, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їхній дохід. Щоразу, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив Комаровський.