Знайти вбивць Шишова це тест для України - Клімкін Ексміністр закордонних справ висловив співчуття родичам білоруського опозиціонера

11:19, Сьогодні

Знайти можливих вбивць голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова - це тест для України. Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook.

Клімкін висловив співчуття рідним і близьким Шишова.

"Вбивство в Києві керівника "Білоруського будинку" Віталія Шишова - це перш за все трагедія для його рідних і близьких. Мої щирі співчуття. Для мене особисто це теж трагедія для всіх нас", - написав політик.

За словами Клімкіна, українські спецслужби повинні стежити за білоруськими опозиціонерами на території України.

"Хто буде довіряти нам, якщо у нас вбивають керівників білоруської опозиції? Чи можемо ми довіряти самі собі і своїм спецслужбам? Вони ж мають дивитися за керівниками опозиції режиму Лукашенка на нашій території, чи не так? Режиму, який впевнено дрейфує до північнокорейського, намагаючись заарештовувати навіть своїх спортсменів, повертаючи їх з Олімпіади, - вважає Клімкін. Для нас це також і тест - на здатність знайти вбивць і замовників, а головне - захистити нас і наших друзів. Можна скільки завгодно говорити про досягнення до 30-ї річниці Незалежності, але безпека - це ключова основа державності".

Клімкін назвав можливе вбивство Шишова "більшим, ніж злочин проти лідера білоруської опозиції".

Нагадаємо, 26-річний Віталій Шишов знайдений повішеним в парку недалеко від місця проживання. 2 серпня ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається верифікацією біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.