"Це в стилі Путіна": Саакашвілі про загибель білоруського опозиціонера Голова виконкому Нацради реформ звинуватив українські спецслужби в бездіяльності

11:50, Сьогодні

Можливе вбивство голови громадської організації Віталія Шишова, який був знайдений повішеним в парку недалеко від місця свого проживання, говорить про те, що білоруський режим діє в стилі президента Росії Володимира Путіна. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" висловив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Це все дуже жахливо. Зараз в Білорусі стиль такий, як стиль Путіна - політичних опонентів вбивати, щоб всім іншим неповадно було. Так, в Києві небезпечно, я можу це підтвердити. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться", - сказав політик.

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Саакашвілі заявив, що в Києві вільно працюють шпигуни і терористи, і звинуватив українські спецслужби в бездіяльності.

"У Києві спокійно діють дуже багато представників різних спецслужб, тому що все продається, тому що корупція. Замість того, щоб займатися шпигунами, терористами, підісланими ворогами - чим вони (спецслужби - ред.) займаються? Вони займаються бізнесом, "обілєчіванієм", - сказав Саакашвілі.

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Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що знайти можливих вбивць голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова - це тест для України.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається верифікацією біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від диктаторського режиму Олександра Лукашенка. Раніше білоруський правозахисний центр "Весна" повідомив з посиланням на знайомих Шишова, що він помічав стеження за собою під час пробіжок.