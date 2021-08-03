"Знав би - поїхав би раніше": Комаровський про "мовне питання" Відомий доктор вважає, що мовні норми "принижують країну"

12:26, Сьогодні

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.

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Доктор вважає, що мовчання громадян України з цього приводу "вбиває нас".

"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм у XXI столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності - наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки слів сказаних... Ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває", - сказав Комаровський.

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Раніше Євген Комаровський в ефірі програми "Перші" розповів, що лікарі багато років вважали, що маленьким дітям не можна давати продукти, які потенційно викликають алергію, проте зараз їхня думка змінилася.

Нагадаємо, що 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови. Як передає "Укрінформ", Верховна Рада прийняла мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набирають чинності поетапно. Тоді ж кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.