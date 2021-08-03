Шишов був обраний жертвою команди ліквідаторів - білоруська опозиціонерка Тетяна Мартинова нагадала, що білоруські силовики відкрито заявляли, що "дістануть всіх протестувальників"

13:16, Сьогодні

Главу громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова ліквідували як найбільш доступну жертву. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловила опозиціонерка, засновниця руху "Досить боятися!" Тетяна Мартинова.

За її словами, коли вона востаннє бачила Шишова, він був у звичайному настрої.

"Білоруські активісти всі знають один одного, тому що ми збираємося на наші акції. Востаннє я бачила Віталія у неділю на Майдані, у нас була там акція, потім біля посольства. Роману Бондаренку (білоруський активіст, який помер після побиття силовиками - ред.) цього дня виповнилося б 32 роки... Віталій був у нормальному настрої", - сказала Мартинова.

За її словами, обговорювалося засилання агентів КДБ Білорусі в Україну під виглядом політичних емігрантів, але перевірити це неможливо.

"І тиждень тому, і кілька тижнів тому були розмови у нас в діаспорі, і Віталік попереджав, що всім потрібно бути обережними, тому що є інформація, що "контора глибокого буріння" (іронічна назва КДБ - ред.) під виглядом протестувальників повинна надіслати до Києва людей, які повинні когось вкрасти або зробити ще якусь провокацію. Наскільки я знаю, були зустрічі з приводу того, як їх виявити. У діаспорі таких сил немає, щоб виявляти, де свої, де чужі. Є інформація, що за Віталієм стежили", - сказала опозиціонерка.

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Мартинова впевнена, що Шишов був обраний як "легка мішень".

"Є поняття "рівень тривожності", він у кожного свій. Хтось приїжджає до Києва і боїться приходити на акції, тому що залишилися родичі в Білорусі, хтось взагалі боїться світити обличчям, хтось - повідомляти справжні імена. Історія про те, що створено команду, яка буде ліквідувати лідерів думок і діаспор за кордоном - це ще зимова історія, коли про це відкрито говорив начальник ГУБОЗ відморозок Карпенков. Він просто заявив, що "ми знаємо, де ви, ми вас всіх дістанемо". Але ми всі сприймали це як браваду. Я вважаю, що Віталій обраний жертвою тому, що це була найлегша мішень. Жити на околиці Києва, бігати в лісосмузі - це просто подарунок спецслужбам. Ну і плюс це глава "Білоруського будинку", все зійшлося", - сказала Мартинова.

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Мартинова пояснила, чому і вона, і сам Шишов не дотримувалися запобіжних заходів.

"Україна 2021 року й Україна 2016 року, коли підірвали Павла Шеремета, - це різні України, все-таки зараз агенти спецслужб по київській землі не ходять, як у себе вдома. Я не можу собі дозволити навіть морально, перебуваючи в Україні, де почуваюсь у безпеці, ходити вулицями й обертатися, боячись цих тварюк. Думаю, Віталік думав так само ", - зазначила Мартинова.

Нагадаємо, 26-річного Віталія Шишова знайдено повішеним у парку недалеко від місця проживання. 2 серпня дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся. Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі вважає, що це "вбивство в стилі президента Росії Володимира Путіна".

Віталій Шишов був главою некомерційної громадської організації "Білоруський дім", яка допомагала громадянам Білорусі, незадоволеним режимом Лукашенка і втекли з країни. Як передає LIGA.net, в організації стверджують, що за Шишовим велося стеження, про яке повідомляли поліцію, а також надходила інформація про провокації аж до викрадення та ліквідації. "Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса", - йдеться в заяві.