"Шишова вбили цинічно і навмисно": член Координаційної ради опозиції Білорусі За словами Валерія Мацкевича, у Шишова зламаний ніс і він чинив опір

14:33, Сьогодні

Голова громадської організації "Білоруський дім" Віталій Шишов загинув в результаті навмисного вбивства. Таку впевненість в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив член Координаційної ради білоруської опозиції Валерій Мацкевич.

"На мій погляд, це вбивство, навмисне вбивство, цинічне вбивство. Про це говорить ряд чинників, його стан, зламаний ніс, ймовірно, він чинив опір, - сказав політик. Я впевнений, що це вбивство з двома цілями: залякати білорусів, що очевидно не вдасться, і якимось чином вплинути на ефективність роботи діаспори, що, я також впевнений, не вдасться, оскільки це тільки згуртовує і налаштовує на подальше опір".

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Мацкевич охарактеризував Шишова як людину, яка була прекрасним організатором.

"Віталій дійсно брав активну участь у подіях, наскільки я знаю. Ми особисто були знайомі, спілкувалися в контексті зустрічі з білоруською діаспорою в Києві, це було недавно. Віталій виявляв себе як чудовий організатор, він IT-фахівець, при цьому людина, яка веде здоровий спосіб життя, неконфліктна, здатна знайти спільну мову з представниками різних організацій. Саме тому він був обраний представником "Білоруського будинку України", по суті однією з найвпливовіших організацій в форматі найбільшої білоруської діаспори", - сказав опозиціонер.

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Мацкевич відмовився говорити про родичів Шишова в Білорусі, мотивуючи це тим, що білоруські силовики використовують рідних і близьких для тиску на опозиціонерів.

Нагадаємо, 26-річний Шишов був знайдений повішеним в парку недалеко від місця свого проживання. Він очолював організацію "Білоруський дім", яка займається допомогою громадянам Білорусі, які постраждали від режиму Лукашенка і втекли з країни. Білоруський правозахисний центр "Весна" повідомив з посиланням на знайомих Шишова, що раніше він помічав стеження за собою під час пробіжок.

Опозиціонерка, засновниця руху "Досить боятися!" Тетяна Мартинова вважає, що Шишов був обраний спецслужбами Білорусі як "легка мішень".