Ексслідчий про загибель Шишова: є ознаки, що до цієї смерті причетні інші Щоб встановити істину, необхідно перевірити максимальну кількість версій, зазначив Сергій Горбатюк

16:47, Сьогодні

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова має ознаки навмисного вбивства. Якщо смерть була насильницькою, замаскувати її під самогубство дуже складно.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексначальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"На початку розслідування, щоб досягти результатів і встановити істину, необхідно висунути максимальну кількість версій, їх якісно відпрацювати, і після того ми можемо маніпулювати не здогадками, а точною інформацією… Без сумніву, крім самогубства, відпрацьовується версія про навмисне вбивство. Саме першочергові слідчі дії дадуть розуміння - є ознаки вбивства, чи немає. В першу чергу, звичайно, це й огляд події, і судово-медичне дослідження. Воно чітко скаже, чи були сторонні люди, чи допомагали цій смерті, чи вона настала внаслідок самогубства. Але на сьогодні є достатньо ознак того, що до цієї смерті можуть бути причетні інші особи", - зазначив він.

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Коментуючи версію щодо причетності до загибелі Шишова спецслужб Білорусі, ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив:

"Сама версія про причетність може існувати, враховуючи появу нещодавно плівок, які стосувалися Шеремета – записи розмов працівників КДБ, які говорили, що треба стосовно нього вжити заходів за вказівкою керівництва держави. Це доводить, що така версія має право на життя і повинна досліджуватись".

На запитання, чи можна повністю приховати сліди, якщо це вбивство, Горбатюк відповів:

"Насамперед треба подавити волю до опору, тобто людина в будь-якому разі буде опиратися. Це або будуть ознаки тілесних ушкоджень, або ознаки якоїсь отруйної речовини, що встановлює судово-медична експертиза. Тобто ознаки, як перебивали опір людини, однозначно будуть встановлені. Головне – якісно провести судово-медичну експертизу, відповідні гістологічні дослідження… Зокрема, та ж сама мотузка, якої він не брав з собою і не міг десь взяти, теж може бути одним з непрямих доказів".

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Нагадаємо, главу громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.