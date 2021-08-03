В Україні половина родин не витримують випробування першою дитиною – доктор Комаровський "Як тільки мама висипається, у неї є молоко, лібідо і бажання щось робити", - заявив лікар

16:48, Сьогодні

В Україні 50% сімей не витримують випробування першою дитиною, і це відбувається тому, що чоловіки повністю відірвані від процесу ухвалення рішень щодо дитини.

Про це в ефірі програми «Перші» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«Страшні цифри. У нашій країні 50% сімей не витримують випробування першою дитиною. А якщо глибше копнути, то 70% сімей просто втрачають кохання. Просто дитина вбиває відносини між чоловіком і жінкою. І люди живуть разом роками, тому що «ну, у нас же спільна дитина». Вони не розуміють, що таке справжнє щастя тощо. І це відбувається тільки тому, що ви не знаєте, як поводитися, що чоловіки повністю відірвані від процесу ухвалення рішень щодо дитини. Після повернення з пологового будинку, коли в будинку все зачинено, дитина кричить, вона виганяє чоловіка з ліжка, тому що він заважає їй доглядати за дитиною вночі. Коли він приходить додому з роботи, його зустрічає невиспана нещасна зомбі з дитиною на руках, яка горлає», - заявив Комаровський.

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Чому дитина кричить, вдається в питання доктор, її не влаштовує щось, у неї проблеми - їй некомфортно, вона хоче їсти.

«У нашої жінки є тільки дві речі - дитина кричить, бо замерзла або тому що зголодніла. Вона замість 800 грамів молока з'їдає 1,5 літра, у неї болить живіт, вона кричить, вона що робить - годує її. Коли батько підходить до дитини, прибігають три шуліки - мама і дві баби, які говорять: йди звідси, ми тут самі розберемося. Вони його самі відганяють. І його це влаштовує, тому що чоловікові дуже важко влазити в ситуацію, в якій він нічого не розуміє. Якщо ви в XXI столітті все зробили правильно, якщо є можливість, щоб дитина спала в чистій прохолодній кімнаті, якщо вона не перегрівається, не переїдає, щодня отримує фізичні навантаження, масаж, гімнастику, то дитина спить 6-8 годин вночі. Тоді висипається мама. Як тільки мама висипається, у неї є молоко, лібідо і бажання щось робити», - зазначив лікар.

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В ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" доктор Євген Комаровський заявив, що родині не можна концентруватися виключно на дитині, від цього страждає сама дитина.

Лікар назвав таке явище "кіндероцентризмом", на його думку, не сім'я, а держава повинна бути зосереджена на таких принципах:

"Найбільша помилка - це те, що доктор Комаровський щось вчить про дітей. Головне моє завдання - це навчити життя сім'ю з дітьми. "Кіндероцентризм" повинен бути на рівні держави."Кіндероцентрична держава" - це модель країни, про яку я мрію, де кожне державне рішення розглядається через призму дитинства. Ось від цього рішення залежить те, що зміниться для дітей, як зміниться майбутнє нашої країни. Коли будь-яка дорога веде не до президентської резиденції, а до умовно дитячого центру розвитку".