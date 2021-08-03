Кожен третій помре від раку: Комаровський назвав проблему онкохворих в Україні За словами лікаря, проблема "не вирішена за 30 років незалежної країни"

18:12, Сьогодні

В Україні в онкохворих людей є проблема з доступом до знеболювальних наркотичних препаратів, до її вирішення необхідно залучити керівництво держави.

Таку думку висловив в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Звертаюся до вас, українці, повторюю вже 10-й раз: кожен третій з вас, хто мене чує, помре від раку. Ну, така блін статистика! І не кожному пощастить захворіти на рак легенів, який не болить. І от отримаєте метастази й будете кричати від болю, принижуватися, лежати в муках і випрошувати ампулу або таблетку наркотику. А ця тема не вирішена за 30 років незалежної країни", - заявив лікар.

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На думку Комаровського, президент повинен "запросити до себе головного юриста, міліціонера і медика, й вирішити це питання раз і назавжди".

"Тому що той факт, що в онкохворих проблеми з доступом до наркотиків... Тобто у підлітків немає таких проблем, вони за дзвіночком закладку отримають поруч зі школою, за 5 хвилин. А в людей похилого віку проблема, і вона невідкладна", - пояснив він.

За інформацією порталу "Слово і діло", на початок 2021 року в Україні на обліку в медичних установах перебували 1 млн 187,6 тисяч пацієнтів з онкологічним захворюваннями.

За 2020 рік відомо про 110,5 тисяч нових випадків захворювання на рак. Загальний показник смертності становить 151,3 особи на 100 тисяч населення.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, тому його життю може загрожувати потенційна небезпека.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути будь-якої миті, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їхній дохід. Щоразу, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив Комаровський.