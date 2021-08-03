Тепер Лукашенко може вбивати українських і польських політиків - білоруський опозиціонер Андрій Курейчик вважає, що "видана індульгенція на політичні вбивства"

18:27, Сьогодні

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним недалеко від місця проживання, говорить про те, що тепер Олександр Лукашенко зможе вбивати неугодних йому українських, польських і литовських політиків. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Курейчик.

"Якщо виявиться, що це вбивство пов'язане з білоруськими спецслужбами, - то Білорусь фактично вийшла за межі своєї юрисдикції, в терористичну діяльність. Це означає, що спецслужби можуть вбивати не тільки безпосередніх опонентів режиму з білоруського середовища, але цілком можливо, що вони можуть також вбивати й українських, польських, литовських політиків, які ведуть неправильну, на думку Лукашенка, лінію. Дається індульгенція на вчинення політичних вбивств, це якісно новий рівень небезпеки, яка виходить від Білорусі. Звичайно, хочеться чіткого розслідування і жорсткої реакції", - сказав Курейчик.

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Він також розповів, що у зв'язку з цим вбивством опозиціонери не радять людям виходити на відкриті протести.

"Ми розуміємо, що вихід на протести означає ще більше жертв, зараз такий етап. Якщо опонентів збираються вбивати за кордоном, то вже всередині Білорусі це робити взагалі елементарно. Тому політичні лідери зараз закликають не виходити на вулиці саме у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечити безпеку людей і не хочемо жертв", - сказав Курейчик.

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Віталій Шишов очолював некомерційну організацію "Білоруський дім", яка займається допомогою громадянам Білорусі, котрі незадоволені режимом Лукашенка і залишили країну. Як передає "Канал 24", в Україну Шишов і його дівчина Божена Жолудзева переїхали восени 2020 року. Тут він працював програмістом-фрілансером, у соцмережах особливо не був активним. У Білорусі в нього родичів не залишилося, всі померли.

Нагадаємо, що в оточенні Світлани Тихановської, яка перемогла на виборах президента Білорусі в 2020 році, вважають, що все, що робить невизнаний президент Олександр Лукашенко, не має законної сили. "Все, що робить Лукашенко після серпня 2020 року, не має законної сили. Білоруський народ ніколи не дозволить віддати незалежність, торгувати білоруським суверенітетом", - сказав радник Тихановської Франтішек Вячорка.