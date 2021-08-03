Гордон висміяв російського пропагандиста: у нього проблеми в сексуальному житті Журналіст розповів, що з цікавістю спостерігає за Володимиром Соловйовим

22:15, Вчора

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" розповів, що любить дивитися шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Журналіст зазначив, що Соловйов часто його згадує, і при слові "Гордон" одразу "починає кінчати".

Дмитро Гордон зізнався, що Соловйова йому "доводиться дивитися багато".

"Я не плююся від Соловйова. Спостерігаю за ним, як у зоопарку спостерігають за тваринами, з цікавістю. Мені він цікавий. Я справедливий навіть до людей, яких не люблю - він дуже талановита людина. Але він перебуває на службі у держави. Будучи людиною цинічною, він це робить за великі гроші, мабуть. Настільки огидно, погано стосовно моєї країни. До мене - це така справа, я навіть радію, коли про мене говорять погано, тому що це піднімає мені рейтинг. От коли говорять про мою країну погано, людей, які в ній живуть, мені це не подобається", - сказав він.

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Однак журналіст зазначив, що з розумінням до цього ставиться.

"Така мавпочка дресована, яка забавляє, але розумна мавпочка. Плюс я думаю, він просто відчуває якісь проблеми в сексуальному житті. І просто, коли говорить "Гордон" - він відразу кінчати починає. Тому мене це теж радує, тому що я полегшую життя ще одній людині, якщо можна назвати його людиною", - заявив Гордон.

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що відомі російські пропагандисти допомагають йому доносити до жителів РФ думку патріота України.

"Спасибі людям, які мене підтримують інформаційно. Користуючись нагодою, хочу сказати спасибі Володимиру Соловйову, Ользі Скабєєвій і Євгену Попову. Це чудові люди, які, будучи російськими пропагандистами, ворогами України, роблять все для моєї популярності. Ось Соловйов, наприклад, постійно, в кожній програмі, весь час "а ось що сказав цей негідник, бандерівець, фашист, сволота, агент Моссада або ЦРУ Гордон, цей вилупок, цей негідник". Величезний екран на каналі "Росія-1", у прайм-тайм - і я виступаю", - розповів він.