Соромно бути народним артистом: Гордон закликав скасувати "радянські" звання Журналіст повідомив, що не має від держави жодної нагороди

22:36, Вчора

В Україні звання "народний артист" скомпрометувало себе і підлягає скасуванню.

Таку думку висловив в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"У мене від держави немає жодної нагороди. Я не заслужений журналіст України, дякувати Богу. Я не маю жодної медальки, ордена, нічого немає. І це моя фішка. Я і не хочу від держави нічого мати взагалі. Тому що мені це не потрібно, у мене інші цінності. Думаю, пропозиції не буде. Мені здається, що це треба ж готувати, це повинен хтось висувати... І все це так скомпрометовано вже", - сказав він.

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На думку Гордона, сьогодні "соромно отримувати звання народних артистів України", тому що "у нас сьогодні, напевно, немає жодного артиста, який би не був народним артистом".

"Це соромно. Це погано. Я скільки разів казав: приберіть звання. Звертався до президентів, починаючи з 1997 року. Приберіть звання, це соромно, це Радянський Союз. Щоб приручити артиста, йому цяцьки, подачки давали. Ось будеш народним артистом - тобі місце на Байковому цвинтарі безплатно. Що це дає? Нічого. Я - народний артист. Та ти зал збери, касу зроби. Ось Монатік, Полякова - народні артисти. Вони касу дають", - зазначив журналіст.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як він ставиться до концертів українських артистів на території Росії.

"Щодо українських артистів, які працюють під час агресії Росії - я їх зневажаю, Бог їм суддя. Я вважаю, що це люди без Батьківщини. Я не закликаю їх карати, репресувати, робити їм погано – в жодному разі, вони зробили свій вибір, він абсолютно законний, це не порушення законодавства України. Просто я цих людей зневажаю, і не соромлюся про це говорити. Тому що коли твоя мама хвора, з тими, з чиєї провини хвора твоя мама, не треба шури-мури крутити, і не треба підтримувати взаємини, і не треба для них співати. Тому що Батьківщина - це мати. Батьківщина в біді", - зазначив журналіст.