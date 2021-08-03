26 років не міг взяти інтерв'ю: Гордон розповів у кого Журналіст зазначив, що інтерв'ю вийшло класне

23:00, Вчора

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" розповів, що інтерв'ю в бізнесмена і президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса стало для нього рекордним, оскільки планувалося десятки років.

На запитання, що його може порадувати, Дмитро Гордон відповів:

"Крім того, чим сім'я може порадувати, - інтерв'ю, яке я давно хотів взяти, роками не міг це зробити. У мене рекорд - ми з Ігорем Суркісом 26 років домовлялися про інтерв'ю. При наших стосунках дружніх, при всьому. От він був не готовий, він думав, були моменти, коли він говорив: краще мені зараз взагалі нічого не казати. Були моменти, коли він був засмучений - "Динамо" не виграло, ще щось, ще щось, купа моментів різних. 26 років ми йшли до цього інтерв'ю. Але воно відбулося, класне".

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповідав, що хоче поспілкуватися з колишніми главами України Віктором Януковичем і Петром Порошенком, а також з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я із задоволенням візьму інтерв'ю у Віктора Януковича, у Володимира Путіна й у Петра Порошенка. Переговори з Януковичем тривають, Путін на зв'язок не виходить. Порошенко на сьогодні від інтерв'ю відмовився, і даремно. Якщо він хоче розповісти про історію - треба розповісти" , - заявив журналіст.

Також Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що хоче взяти інтерв'ю у російського політика Олексія Навального.