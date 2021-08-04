Слово "патріот" вже давно з душком – Гордон "Я люблю свою країну. Я люблю своє місто. Тому що моя країна - це я, моє місто - це я", - сказав журналіст

10:40, Сьогодні

Через псевдопатріотів слово «патріот» в Україні втратило свій сенс, а питання поділу України роздуваються штучно.

Про це в ефірі програми «Перші» на телеканалі «Україна 24» розповів журналіст Дмитро Гордон.

«Я не люблю слово «патріот», тому що воно давно вже з таким душком через псевдопатріотів. У нас багато за радянських часів грішили цим словом: «Я патріот Радянського Союзу». Як написав Салтиков-Щедрін: щось боляче на патріотизм напирають, того й дивись – будуть красти. Я з недовірою ставлюся до цього слова. Я люблю свою країну. Я люблю своє місто. Тому що моя країна - це я, моє місто - це я. Хрущовський будинок, в якому я жив в дитинстві - це я... Все, що зі мною пов'язане, я люблю, щиро люблю», - сказав журналіст.

Читайте також: Гордон висміяв російського пропагандиста: у нього проблеми в сексуальному житті

Він наголосив, що питання поділу України роздуваються штучно, зокрема ззовні.

«З Росії, наприклад, тому що стравити людей всередині України - це частина гібридної війни. Вони роздуваються зсередини, тому що досить багато ідіотів існує, які про це говорять. Але я вважаю, що ЗМІ повинні менше приділяти цьому уваги. Тому що якщо сказала одна ***, я навіть прізвища її не називаю, що погано те, що Довбик (гравець футбольної збірної України Артем Довбик - ред.) не говорить українською. Ну ти, скотина, подумай, що він на благо України цей гол свій забив. Що ти педалюєш якусь фігню? Хіба той, хто не говорить українською, той ворог України? А що - російська мова Путіну належить? Логіку свою нехай засунуть собі в ***. Просто ЗМІ не повинні це висвітлювати. Всі ЗМІ повинні домовитися і оголосити бойкот людям, які своїми висловлюваннями розділяють Україну», - заявив Гордон.

Читайте також: Українська мова допоможе перемогти - Сумська дала пораду збірній перед матчем з Англією

Нагадаємо, під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу Артем Довбик забив вирішальний гол, який вперше в історії вивів збірну України до чвертьфіналу турніру. Після матчу під час бліц-інтерв'ю він говорив російською. Українська письменниця Лариса Ніцой в соцмережах розкритикувала Артема за спілкування російською мовою. Це викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах. Одні підтримали Довбика, інші - Ніцой. Пізніше журналісти поговорили з батьками Артема в Черкаській області. Батько футболіста сказав, що коли Артем приїжджає додому, то говорить з ними українською.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів":

"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо".