Вони гостро відчувають несправедливість: політолог про мотиви АТОвця з гранатою "Вони просто гостро відчувають несправедливість, і вони як відчайдухи йдуть на такі кроки", - сказав Осипенко

12:54, Сьогодні

Люди, які брали участь у бойових діях на Донбасі, гостро відчувають несправедливість, до їхніх вимог треба прислухатись.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів політичний експерт Руслан Осипенко.

«Важко сказати, тому що ми не знаємо вимоги людини. Треба знати вимоги, що підштовхнуло його на такий відчайдушний крок. Я думаю, якийсь системний збій. Треба дивитися і розбиратися в державних справах, тобто що людину підштовхнуло, треба розбиратися», - заявив експерт.

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Він прокоментував слова ведучих про те, що це не вперше, коли військові люди вимагають від влади якихось реформ або певних дій.

«Це говорить про те, що або не робляться ті реформи, котрі люди вимагають, або не вирішуються проблеми, на яких вони наголошують. Десь системний збій, якщо розкрутити вимоги цієї людини, то десь стався системний збій. З цим треба працювати державі. Перш за все я б не акцентував на тому, що люди через АТО пройшли, це дискредитує цих людей. А насправді вони фактично були готові віддати життя за мирне наше з вами життя. Вони просто гостро відчувають несправедливість, і вони як відчайдухи йдуть на такі кроки, щоб привернути увагу до якихось проблем, які не вирішуються в державі. Тому треба з повагою й уважно поставитись до вимог людини, треба вислухати її», - зазначив Осипенко.

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4 серпня в один з під'їздів будівлі Кабінету міністрів зайшов чоловік і почав погрожувати підривом гранати. З будівлі евакуювали людей, територію було оточено. Як стало відомо, чоловіком був Володимир Прохнич, учасник бойових дій на Донбасі, ветеран АТО, який отримав поранення на фронті. Після переговорів з ним правоохоронців він здав гранату і сам здався. Чоловіка було затримано. Про мотиви його вчинку не повідомляється, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві 3 серпня 2020 року чоловік погрожував підірвати банк у бізнес-центрі "Леонардо" на вулиці Володимирській. За інформацією МВС, злочинець - виходець з Узбекистану Сухроб Карімов, 1988 року народження. СБУ затримала Карімова. Жінка, керівниця банку, яка перебувала всередині, не постраждала. Також з'явилося відео затримання столичного терориста. СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене цією статтею ККУ - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без.

У Луцьку 21 липня 2020 року зловмисник зі зброєю в руках захопив автобус із пасажирами. Він утримував заручників понад 10 годин, після чого його затримала поліція. Обвинувачений у тероризмі Максим Кривош на засіданні суду заявив, що подібні інциденти із захопленням заручників в Україні повторюватимуться.