Простим людям він загрози не становить – побратим чоловіка з гранатою "Він воював понад два роки, двічі мав поранення: один раз – легкі, другий раз – важкі. У нього було 4 контузії", - сказав друг про Прохнича

14:11, Сьогодні

Затриманий після погроз підірвати гранату в Кабміні Володимир Прохнич, який воював у зоні АТО, не становить загрози простим громадянам України.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів Олександр Третьяков, друг і військовий побратим чоловіка з гранатою в Кабміні Володимира Прохнича.

«Прохнич – айдарівець, він воював понад два роки, двічі мав поранення: один раз – легкі, другий раз – важкі. У нього було 4 контузії. Я його знаю лише з позитивного боку. Він порядна людина. Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не становить ніякої загрози, на мою думку. Треба з'ясувати взагалі, чому це сталося. Що там відбувалося, саму причину, чого він так діяв. Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу», – заявив Третьяков.

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«Я не знаю, звідки в нього ця зброя, але треба з'ясовувати на місці, що там сталося, чому так трапилося, чому його довели до такого стану. Можливо, проблеми в нього були. Ви зрозумійте, хлопці, які повертаються з війни, вони про свої проблеми навіть друзям у принципі не розповідають і якось вирішують їх самі. Я знаю про декілька ініціатив щодо реабілітаційного центру, хочуть його зробити на Черкащині, якщо я не помиляюсь. Річ у тім, що кожен до цього по-своєму ставиться. Я, наприклад, не ходжу ані за пільгами, ані за допомогою. І взагалі якось воно неправильно – коли ти приходиш і щось просиш, ще й після того, як захищав країну», - додав побратим Прохнича.

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4 серпня в будівлі Кабінету міністрів учасник АТО Володимир Прохнич дістав гранату і погрожував підірвати її. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки та представники спецслужб. Урядовий квартал було оточено. В результаті переговорів з Прохничем він здався правоохоронцям, гранату знешкодили. Чоловіка затримали, проводяться слідчі дії, йому загрожує до 15 років за ґратами.

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21 липня 2020 року в Луцьку озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами. Він утримував заручників понад 10 годин, після чого в результаті спецоперації його було затримано. На засіданні суду Кривош заявляв, що інциденти із захопленням заручників в Україні будуть повторюватися.