Через "Дельту" шквал захворюваності на коронавірус може зрости до 100% - інфекціоніст Вадим Арістов не виключає введення нових локдаунів

15:09, Сьогодні

Ситуація зі штамом «Дельта» коронавірусу в Китаї показує, що Україні загрожує різкий стрибок захворюваності на коронавірус COVID-19, навіть якщо 50% населення буде вакциновано.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

«Дельта» - це такий варіант коронавірусу, який може обходити імунітет тих, хто перехворів, тих, хто вакцинований. Такий вірус проникне через будь-які кордони. Важливо, наскільки система в країні готова розслідувати контакти (інфікованих – ред.), у Китаї вона дуже добре відпрацьована. Й надалі треба ізолювати хворих, лікувати їх і стежити за кордонами», - заявив інфекціоніст.

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Він наголосив, що для пересічних громадян важливо розуміти, що будь-які вакцини діють, однак далі вже питання в популяції.

«Навіть якщо в країні буде 50% людей вакциновано, при тому, що популяційна ефективність зараз оцінюється в 65%, то тоді ми будемо мати значно більший спалах, ніж ми мали навесні. Бо вірус «Дельта» має такий коефіцієнт інфікування, який оцінюється 9 одиницями. Тобто зниження через ефективність вакцин, через охоплення половини населення призведе до того, що шквал цієї інфекції буде 50%-100% в країні. Відповідно, потрібно більше ліжок, більше реанімацій. Ми не можемо їх розширювати нескінченно, тому локдауни можуть запроваджуватись», - зазначив Арістов.

Китай зіткнувся з новим спалахом коронавірусу. Його вже називають найбільшим з 2019 року. Інфекція була вперше зафіксована в китайському Ухані. Тепер хвилю захворюваності викликав штам «Дельта». Він вже охопив понад 30 китайських провінцій та міст. Появу в країні цього більш заразного штаму пов’язують з авіарейсом з Москви до Пекіна, який здійснювався в середині липня. Першим захворювання виявили у команди прибиральників аеропорту. Наразі місцева влада відстежує контакти хворих. За 10 днів протестували 9 млн людей.

Штам «Дельта» вперше був виявлений в Індії в жовтні 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала називати штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Як зазначається, "Дельта" є більш заразним штамом, фіксується значно більша кількість госпіталізацій і смертей. 22 липня в Києві виявили шістьох осіб, заражених штамом «Дельта».

Раніше в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19. Щоб його уникнути, акцент робитиметься на вакцинацію:

"Вже три тижні йде підготовча робота щодо суворого режиму, який може бути за найгіршого сценарію коронавірусу. Але в нас ще є можливість провести й сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться у всіх життєво важливих сферах".