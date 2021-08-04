У Києві ліквідували масштабну пожежу на складі: подробиці і фото Біля вогнища загоряння не виявилося пожежних гідрантів

17:27, Сьогодні

У Києві на Куренівці 4 серпня сталася пожежа на складах. Рятувальники гасили пожежу близько трьох годин. Станом на 17:06 стало відомо, що пожежу ліквідовано, обійшлося без поранених і загиблих.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", пожежу локалізували. Про займання надійшла інформація близько 13:00. На місце події одразу прибули рятувальники й карети швидкої допомоги. Як встановили, пожежа виникла в складській будівлі, що не діє. Вона охопила площу 1200 квадратних метрів. Ускладнювало гасіння пожежі те, що поруч немає гідрантів для води, і пожежникам доводилося свої рукава просто по дорозі розкладати на 400 метрів до найближчого місця, де можна взяти воду. Через це навіть перекрили вулицю Семена Скляренка, там утворився невеликий затор.

Причина пожежі поки що залишається невідомою. Інформації про постраждалих немає.

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фото - "Україна 24"

фото - "Україна 24"

фото - "Україна 24"

Своєю чергою речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що рятувальники одразу приступити до гасіння пожежі не могли, тому що було декілька складнощів:

"По-перше, це відсутність пожежних гідрантів на території даного об'єкта. Найближчі гідранти знаходилися на відстані 400 метрів і достатнього тиску води в них не було. Працівники "Київводоканалу", які прибули на місце, підняти тиск в них не могли, тому що за ці гідранти відповідає керівництво об'єкта. Рятувальникам довелося витрачати час на пошук гідрантів поза даним об'єктом, і прокладати магістральні лінії від міських гідрантів… Друга складність полягала в тому, що ця будівля перебувала на реконструкції. Проводилась там реконструкція даху. За зовнішніми ознаками було видно, що реконструкція проводилась з порушенням правил пожежної безпеки… І ми зіштовхнулися з проблемою, що дах був багатошаровий, тобто він утеплювався і знизу, і зверху, а між ними бетонне перекриття. Все це ускладнювало гасіння пожежі".

За її словами, на місці пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 85 осіб особового складу. Попередньо жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 червня у Білогородці Київської області стався вибух і пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники виявили на місці інциденту труп з численними ножовими пораненнями, в якого були вирізані серце і легені.

Виявилось, що причиною вибуху та пожежі в Білогородці було умисне приховування вбивства. Підозрюваного у вбивстві незабаром було затримано.

Заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, яке покарання загрожує вбивці та палію.

"Якщо злочинець вбив когось, підпалив квартиру й інші жителі постраждали, повністю вся провина на ньому, зокрема і компенсація за те, що він наробив... Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Кримінальний кодекс каже, що вбивство особливо жорстокими методами, поєднане із катуванням, це може бути довічне ув'язнення", - заявив Геращенко.