Висловлював свій біль щодо ситуації в Україні: екснардеп про АТОшника з гранатою Андрій Тетерук впевнений, що Володимир Прохнич нікому не збирався нашкодити

16:37, Сьогодні

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який прийшов з гранатою до Кабінету міністрів, не ставив за мету захоплення заручників, таким чином він продемонстрував своє ставлення до подій в країні. І щоб такого не повторювалося, потрібно вести роботу з людьми, які повернулися з лінії фронту. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав екснардеп, учасник АТО Андрій Тетерук.

За словами Тетерука, Прохнич дійсно воював, був на передовій у 2015 році.

"Що його змусило прийти до будівлі Кабміну - очевидно, глибокий біль через те, що відбувається з нашою країною. Ми бачимо занепад у всіх галузях, і це сильно хвилює багатьох українців - і тих, у кого є бойовий досвід, і тих, у кого немає. Люди, які були на лінії фронту, найгостріше реагують на всі виклики. На жаль, вони так само гостро приймають рішення щодо того, як можна вирішити ці питання", - сказав екснардеп.

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Тетерук впевнений, що Прохнич не збирався нікому заподіювати шкоду й захоплювати заручників.

"Очевидно, що Володимир не хотів заподіювати громадянам небезпеку, навпаки, він намагався попереджати, що у нього граната. Як тільки він увійшов до будівлі, він теж попередив, що у нього бойова граната, це не було метою захоплення заручників. Він хотів звернути увагу, що йому боляче за порядок денний в Україні. Щоб таке не повторювалося, потрібно приділяти увагу тим, хто повертається з лінії фронту. Люди відчувають себе кинутими напризволяще", - сказав Тетерук.

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Також він закликав людей не намагатися вирішувати свої проблеми подібним чином.

Затриманому Володимиру Прохничу викликали швидку й адвокатів. Чоловік каже, що діяв у стані афекту, і визнає свою провину. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму Facebook написав, що ветерану АТО буде призначено психіатричну експертизу. За інформацією прокуратури Києва, за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).