"Остаточне розлучення з Росією": Гордон назвав досягнення України від двох Майданів Українці виграли свободу, але програли території й життя людей, зазначив журналіст

17:21, Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" розповів, що Україна виграла і втратила в результаті Майдану 2004 року і Революції гідності.

"Помаранчева революція виграла свободу, програла можливість реформуватися. Тоді треба було робити реформи миттєво. Я не знаю, чому Ющенко цього не зробив, я думаю, не вистачило духу. Революція 2014 року виграла свободу, програла територію і життя людей. Звичайно, Майдан 2014 року став остаточним актом прощання України з радянською владою. І став остаточним моментом розлучення України з Росією. І це плюс", - зазначив Дмитро Гордон.

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Водночас журналіст підкреслив, що "життя українців не повернеш, територію Криму і Донбасу буде повернути дуже складно".

"Ви уявляєте, що таке 7,5 років без України - це вже задурене покоління росте. І що таке Донбас? Це козир у руках Путіна, яким він розмахує перед Заходом: визнайте Крим, знімайте санкції, віддам Донбас на своїх умовах", - сказав він.

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що через псевдопатріотів слово "патріот" в Україні втратило свій сенс.

"Я не люблю слово "патріот", тому що воно давно вже з таким душком через псевдопатріотів... У нас багато за радянських часів грішили цим словом: "Я патріот Радянського Союзу". Як написав Салтиков-Щедрін: щось занадто на патріотизм напирають, от-от крастимуть. Я з недовірою ставлюся до цього слова. Я люблю свою країну. Я люблю своє місто. Тому що моя країна - це я, моє місто - це я. Хрущовський будинок, в якому я жив у дитинстві, - це я... Все, що зі мною пов'язане, я люблю, щиро люблю", - сказав журналіст.