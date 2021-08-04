Лікар оцінив поведінку АТОшника з гранатою: це нездорова людина Експерт побачив ознаки посттравматичного синдрому

18:30, Сьогодні

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, є інвалідом війни. Його поведінка може бути пов'язана з проблемами зі здоров'ям.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів голова Національної медичної палати України, військовий лікар Сергій Кравченко.

"Я особисто не знайомий з Володимиром Прохничем, але спілкувався особисто з його командиром – першим командиром батальйону "Айдар" Сергієм Мельничуком. Він підтверджує, що цей військовослужбовець – його бойовий побратим. Він каже, що Володимир навіть виконував обов'язки командира роти, брав участь у запеклих бойових діях. Його рота зазнала серйозних втрат. Крім того, він сам був декілька разів поранений", - розповів Кравченко.

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За його словами, на даний час "ми бачимо ознаки посттравматичного синдрому".

"Те, що сказав Сергій Мельничук, командир Володимира Прохнича, – на даний час у нього начебто ще є проблеми зі здоров'ям, які викликають фізичні вади. Можливо, це було пов'язано саме з цим. Йдеться, що начебто є підозра на онкологічну хворобу... Ми знаємо з преси на цей час, що він є інвалідом війни другої групи, це нездорова людина. І, напевно, в нього є не тільки фізична дисфункція, але, можливо, якраз пов'язана ця група інвалідності з його психоемоційним станом", - припустив військовий лікар.

Кравченко також заявив про серйозну проблему з медичним забезпеченням ветеранів:

"Ветерани АТО, які були мобілізовані, і наразі звільнені у запас, не є кадровими військовослужбовцями й не мають статусу ветерана Збройних сил. Тому вони позбавлені можливості обслуговуватися в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, а фактично - кинуті напризволяще з точки зору медичного забезпечення".

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Нагадаємо, 4 серпня до Кабінету міністрів зайшов чоловік з гранатою і заявив, що будівлю захоплено. Він поводився агресивно, погрожував підірвати гранату і сказав, що живим звідти не піде. Після переговорів з правоохоронцями він погодився віддати гранату і здався.

Чоловіка затримали, ним виявився ветеран АТО на Донбасі, інвалід війни Володимир Прохнич.

Друг і військовий побратим Прохнича Олександр Третьяков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про затриманого:

"Айдарівець, він воював понад два роки, двічі мав поранення: один раз – легкі, другий раз – важкі. У нього було 4 контузії. Я його знаю лише з позитивного боку. Він порядна людина. Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не становить ніякої загрози, на мою думку... Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу".