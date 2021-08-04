В Україні штрафуватимуть іноземців, які порушують термін перебування – Демченко "Іноземці можуть також звернутися до відповідних державних органів, щоб за необхідності продовжити термін перебування в Україні", - зазначив спікер ДПСУ

18:51, Сьогодні

Кабмін скасував норму, за якою всі іноземці на території України звільнялися від штрафів за порушення перебування в країні на період карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

В ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, як штрафуватимуть іноземців.

«Якщо згадати про передумови цього (рішення – ред.), з перших днів карантину, з березня (2020 року – ред.), через обмежену роботу державних органів і неповноцінне функціонування пунктів пропуску уряд України прийняв рішення про те, що іноземці в цей час, на період карантину та через 30 днів після його закінчення, не залучаються до адміністративної відповідальності. І коли вони перетинатимуть кордон, то співробітники Держприкордонслужби не штрафуватимуть їх за перевищення терміну перебування в нашій країні. Водночас як ми бачимо, карантин тягнеться тривалий час, але через особливості, які є на цей момент, в іноземців є можливість виїхати за межі України через відкриті пункти пропуску», - заявив Демченко.

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Він наголосив, що іноземці можуть також звернутися до відповідних державних органів України, щоб за необхідності продовжити термін перебування в Україні.

«Власне, тому і прийнято таке рішення, щоб з 7 серпня скасувати норму, за якою іноземці не залучаються до відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні. Серед винятків можуть розглядатися ті умови, що через карантин хтось не зміг звернутися до державних органів або покинути межі України, але це можуть бути поодинокі випадки. Це жодним чином не пов'язано з мігрантською кризою на кордоні Білорусі та Литви. На цей момент немає збільшення потоку нелегальних мігрантів, які б слідували до нас з Білорусі», - зазначив речник Держприкордонслужби.

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Кабінет міністрів скасував свою норму, згідно з якою всі іноземці, які порушили термін перебування на території України в період або в результаті встановлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності.

Раніше Білорусь тимчасово закрила кордон на в'їзд з України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Обмеження не стосуються тих, хто їде з дипломатичними документами, до близьких родичів у Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання. Також до списків входять студенти й ті, хто їде вакцинуватися.

Детально про ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко:

"Білорусь наприкінці минулого року ввела обмеження, які діють на період карантину. Ці правила вони часто змінювали, послаблювали, посилювали. Нещодавно були внесені чергові зміни в їхні рішення щодо умов перетину кордону в період карантину, що і було вчора оприлюднено. Наші громадяни мають чітко розуміти, за яких умов вони можуть в'їхати до Білорусі, а не стикатися з тим, що, не знаючи правил в'їзду, вони вже у пунктах пропуску отримують відмову".