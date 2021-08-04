Командир АТОшника з гранатою: йому просто зірвало дах Володимир Прохнич мав бойові поранення і контузії, на його очах гинули друзі, розповів Сергій Мельничук

19:18, Сьогодні

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, є "людиною зі стрижнем". Підштовхнути його на крайнощі могла тільки дуже серйозна причина.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" колишній нардеп Сергій Мельничук - перший командир батальйону "Айдар", в якому служив Прохнич.

"Держава не дбає. Є частина активістів, які намагаються пригрітися біля корупційних схем, які фактично на себе забирають потоки фінансування, які повинні доходити до тих, хто дійсно воював, був в окопах. А "кишенькові" активісти все це перехоплюють, і на реабілітацію та все інше нічого не доходить. Це наслідки ситуації, коли в людей все накипіло, і вже переходить за край. Видно, що людина в стані афекту, у неї просто дах зірвало, якщо по-простому казати", - заявив перший командир "Айдара".

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Мельничук підтвердив, що знає Прохнича особисто.

"Ми були в боях, можу говорити, що це людина зі стрижнем. І якщо він вдався до таких заходів, було від чого його "переклинити". У нього і поранення, і контузії реальні, друзі гинули на очах. Сапером він був від бога, людина заслужена. Не був він тим активістом, який ходив по різних заходах. Займався бізнесом ще з одним АТОшником, який помер, була в нього автомайстерня і мийка. Були складнощі зі здоров'ям, деякі борги після смерті напарника. Оплатити той пласт всього, що є, комунальних платежів, особливо коли є діти, старі батьки на утриманні - потрібно все це витримати, особливо якщо взяв кредит на розвиток бізнесу", - розповів він.

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Нагадаємо, 4 серпня до Кабінету міністрів зайшов чоловік з гранатою і заявив, що будівлю захоплено. Він поводився агресивно, погрожував підірвати гранату і сказав, що живим звідти не піде. Після переговорів з правоохоронцями він погодився віддати гранату і здався.

Чоловіка затримали, ним виявився ветеран АТО на Донбасі, інвалід війни Володимир Прохнич.

Друг і військовий побратим Прохнича Олександр Третьяков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про затриманого:

"Айдарівець, він воював понад два роки, двічі мав поранення: один раз – легкі, другий раз – важкі. У нього було 4 контузії. Я його знаю лише з позитивного боку. Він порядна людина. Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не становить ніякої загрози, на мою думку... Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу".