У Криму та ОРДЛО все менше людей відчувають себе українцями - Рябошапка Ексгенпрокурор також наголосив на проблемі примусової паспортизації на окупованих територіях

20:52, Сьогодні

Жителі Криму та окупованих районів Донбасу все менше відчувають зв'язок з Україною.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

"Я згоден з фахівцями, які кажуть, що це (деокупація Криму і Донбасу - ред.), можливо, неблизький час. На жаль, Україна в цейтноті, тому що в Криму виростає нове покоління українців, які все менше відчувають себе українцями. Проблема примусової паспортизації на окупованому Донбасі, в Криму існує і, на жаль, все менше людей на Донбасі та в Криму вважають себе зв'язаними з Україною", - сказав Рябошапка.

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Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.