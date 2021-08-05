За 30 років Україна не виробила єдиного світогляду - Ніцой про мовну проблему Письменниця привела в приклад сусідні країни, що входили в сферу впливу СРСР

11:28, Сьогодні

Функція української мови в державі спрощується до спілкування, тоді як головна його функція - формування світогляду нації. Таку думку в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" висловила письменниця Лариса Ніцой.

"Як нам намагається нав'язати, я вважаю, ворожа для України сторона (показує Євгена Мураєва, на який бере участь в передачі і який висловився раніше - ред.), мова - це засіб спілкування. Насправді це одна з функцій мови, причому не головна. Головна - це світоглядна функція. Кожна держава формує світогляд своєї нації, це ми можемо побачити на прикладі сусідніх країн, тієї ж Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Естонії. Вони крім економіки зробили ставку і на мову, але це набагато більш широке розуміння, не тільки щоб розмовляти. Мова включає в себе культуру на цій мові, книги, науку, широкий сегмент", - сказала Ніцой.

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Письменниця зазначила, що в Україні за 30 років незалежності так і не утворилася єдина думка на історію і на майбутнє країни.

"І ці нації, вставши на принципи своєї мови, героїв, культури, сформували у себе спільний світогляд. Їх нації мають спільне бачення свого майбутнього, а ми в Україні 30 років говорили про економіку, не робили ставку на культуру, мову, традиції, не маємо спільного бачення нашого минулого, для одних Бандера герой, для інших ворог або нуль. І немає спільного погляду на своє майбутнє, ми йдемо в майбутнє в протилежних напрямках", - сказала Ніцой.

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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року, його статті набирають чинності поступово. Депутати звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційність закону, але КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

16 липня 2021 року в Україні вступили в силу чергові норми закону, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.

Раніше Лариса Ніцой висловилася, що російську мову правильно називати "московською", оскільки ця назва є історичною. "Я називаю цю мову московською, і це правильна назва, і закликаю всіх називати Росію Московією, їх історичною назвою, так як російська мова - це наша назва, у нас "стирена", - вважає Ніцой.