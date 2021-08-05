Дві третини українців проти примусової вакцинації від COVID-19 – опитування На запитання, чи потрібно в Україні вводити обов’язкове вакцинування від COVID-19, 38,3% мешканців заходу відповіли ствердно, це найвищий показник серед регіонів

16:09, Сьогодні

Менше третини українців отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, дві третини українців проти того, щоб в Україні вакцинація була примусовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

На запитання «Чи вакцинувалися ви від COVID-19 (однією або двома дозами)» 25,1% українців відповіли ствердно, 72,8% – негативно. Найбільше ствердних відповідей дали мешканці півночі України – 31,9%, Києва – 31,3% та заходу – 30,3%, менше півдня – 23,4%, і найменше центру – 19,7% і сходу – 19,5%.

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На запитання, чи потрібно в Україні вводити обов’язкове вакцинування від COVID-19, 25,9% опитуваних сказали «так», 63,3% сказали «ні». 38,3% мешканців заходу відповіли ствердно, це найвищий показник серед регіонів. У Києві та на півдні це підтримують 28,3% і 28,1% опитаних відповідно. Менше цього хочуть на півночі – 27,2%, а найменше на сході – 18,4%.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 12:00-23:00 4 серпня 2021 року. Розмір вибірки: 864 респондента.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чи сортують сміття українці.