"Нарешті в Мар'їнці отримають чисту воду": Сивохо відкрив бювет у прифронтовому місті Через постійні обстріли бойовиків жителі міста сьомий рік страждають від проблем з водопостачанням, місцеву фільтрувальну станцію зруйновано

18:36, Сьогодні

У прифронтовій Мар'їнці відкрили бювет з питною водою. Через регулярні обстріли бойовиків жителі міста вже сьомий рік страждають від проблем з водопостачанням, місцеву фільтрувальну станцію повністю зруйновано, побудувати нову заважають регулярні атаки ворога. Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

Щоб забезпечити городян питною водою, ще торік було побудовано бювет, проте досі його не могли ввести в експлуатацію через брак коштів у місцевому бюджеті та паперову тяганину. Гроші на вирішення проблеми водопостачання міста знайшла команда Національної платформи примирення і єдності спільно з благодійниками.

"Нарешті люди Мар'їнки отримають справжню, чисту питну воду. Так, звичайно, було б дуже круто провести в кожен будинок таку воду, але не хвилюйтеся, ми по крапельці починаємо і потихеньку підемо. Я вважаю, що це дуже крутий старт. Я вас всіх з цим вітаю, я нас всіх з цим вітаю!" - сказав лідер Нацплатформи примирення Сергій Сивохо.

Народний депутат Вікторія Гриб вважає, що це гарне починання, і запевняє, що депутати допомагатимуть жителям прифронтових територій.

"Цей бювет, безумовно, дуже гарне починання. І, напевно, не тільки починання, а продовження, але цього мало, цього недостатньо. Тому сьогодні ми зі свого боку як депутати будемо робити все можливе, щоб у законодавчому полі були такі законопроєкти, які допоможуть жителям прифронтових територій", - сказала Гриб.

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Мар'їнка - місто районного значення Донецької області, до території якого примикають західні околиці окупованого Донецька. Влітку 2014 року за місто йшли бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнено Збройними силами України. Мар'їнку регулярно обстрілюють проросійські бойовики. Зокрема, як повідомляє "Українська правда", 23 липня окупанти обстріляли житловий сектор Мар'їнки, в результаті чого місцевий житель отримав осколкові поранення.

Національна платформа примирення ставить собі за мету "реалізацію комплексу заходів на державному, громадському та громадянському рівнях з метою возз'єднання України через відновлення Донбасу як повноцінної частини українського суспільства". Сергій Сивохо очолює платформу з 2020 року.