Україна може отримати революційні ліки проти коронавірусу: подробиці від Ляшка Глава МОЗ розповів, скільки курсів інноваційних препаратів отримає Україна

20:49, Сьогодні

Україна може отримати революційний препарат прямої дії від COVID-19 — про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми домовились з компаніями-виробниками, зокрема це дві компанії в США, про постачання в Україну інноваційних препаратів для лікування COVID-19. Це препарати прямої дії, які сьогодні перебувають на третій стадії клінічних досліджень. Ми думаємо, що це прорив, який разом з вакцинацією дозволить нам подолати пандемію", — сказав він.

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Ляшко пояснив, що ці препарати ще не використовуються на практиці.

"Жоден препарат прямої дії сьогодні не використовується. Є лише три виробники, два з них на третій клінічній стадії – це препарати прямої дії, які безпосередньо вбивають вірус. Препарати проходять третю клінічну стадію. В одного з виробників Україна в шістці країн, до яких будуть першочергово постачати ці препарати. Для України зарезервували квоту на 300 тис. курсів", — сказав він.

Раніше Ляшко вже анонсував, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії проти коронавірусу, і обіцяв пізніше розповісти подробиці. "До цього таких препаратів в Україні ще не було. У світі вони тільки з'являються", — сказав він.

У відповідь лікар, ексміністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що таких ліків не існує в принципі. "У світі такого препарату немає. Є препарат для профілактики — це вакцина, яка може діяти проти конкретного штаму", — сказав він.