Будемо вивчати європейський досвід — міністр про обмеження для невакцинованих Віктор Ляшко пояснив, чи будуть вводитися обмеження для тих, хто не прищепився від коронавірусу

22:02, Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив про можливі обмеження для невакцинованого населення. Цю заяву прокоментував голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Вакцинація в Україні добровільна і безоплатна. Це 100%. Питання в тому, що ми говоримо про можливе запровадження додаткових обмежень, які передбачені в постанові про адаптивний карантин. Пам’ятаємо про жовтий, помаранчевий та червоний рівні епіднебезпеки – коли закриваються певні центри дозвілля, заклади громадського харчування, заклади освіти. Для того щоб це не закривалося в тих рівнях епіднебезпеки, ми говоримо, що певні заклади будуть продовжувати працювати, якщо…" — сказав він.

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Ляшко пояснив, про які саме обмеження йдеться.

"І от з оцим "якщо", наприклад, сьогодні в постанові чітко прописано: заклади освіти працюватимуть, якщо 80% викладацького складу вакциновані. Надалі будемо дивитись на ситуацію, вивчати кращий європейський досвід. Оскільки ми бачимо, що коли Франція дозволила вакцинованим відвідувати кінотеатри та заклади громадського харчування тощо, кількість вакцинованих у них зросла в рази – лише після цієї заяви", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато", — сказав президент.