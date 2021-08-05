Темпи будуть нарощуватися — глава МОЗ розповів про хід вакцинації Віктор Ляшко пообіцяв, що українцям робитимуть 1 млн щеплень за тиждень

23:51, Вчора

Про темпи вакцинації від коронавірусу в Україні розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він відповів на запитання, чи задоволений він темпами вакцинації після свого призначення головою МОЗ.

"Звичайно. Моє задоволення показують цифри. Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз, з урахуванням тих поставок, які вже організовані, в серпні ми повинні зробити ще більше. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись", — пообіцяв він.

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Ляшко закликав українців приходити на щеплення.

"Одне прохання, українці, ми робимо все це для вас і для вашого здоров’я. Приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що менше третини українців отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, при цьому дві третини українців проти того, щоб в Україні вакцинація була примусовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, оприлюднені 5 серпня.

Додамо, за даними МОЗ, в Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані — 63 431 людина.