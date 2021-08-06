Як навесні не буде: Ляшко проанонсував контракт про постачання вакцин до 2023 року Віктор Ляшко розповів, коли можна вакцинуватися після перенесеної хвороби

10:35, Сьогодні

Через який час треба вакцинуватися після перенесеної хвороби на COVID-19, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Коли ми тільки розпочинали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення через 6 місяців після перенесеної хвороби. Але ми говорили, що ця рекомендація поширюється в умовах обмеженого доступу до вакцин. Оскільки ще 6 місяців вас захищає імунітет, який ви здобули після перенесеної хвороби. Зараз ми говоримо: консультація з лікарем, ви можете після того, як пройшли симптоми, прийти й зробити щеплення. Не потрібно йти ні в яку лабораторію, не проводити ніяких додаткових досліджень, це все маркетингові пастки, які заманюють для того, щоб вони провели дослідження", — сказав він.

Читайте також: Україна може отримати революційні ліки проти коронавірусу: подробиці від Ляшка

Також міністр відповів, коли потрібно вакцинуватися вже після того, як щепився. Він запевнив, що вакцин вистачить на всіх.

"Щодо того, чи потрібно буде проводити ревакцинацію, якою вона буде – чи це одна додаткова бустерна доза, чи це повторний повний курс знову з двократним щепленням – зараз поки йдуть дискусії. Україна готова до різних сценаріїв. Найближчим часом ми заявимо про підписання контракту постачання вакцин на 2022-2023 роки. Того, що у нас було навесні 2021 року, вже не буде", — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що менше третини українців отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, при цьому дві третини українців проти того, щоб в Україні вакцинація була примусовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, оприлюднені 5 серпня.

Додамо, за даними МОЗ, в Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані — 63 431 людина.