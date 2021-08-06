COVID-сертифікати скоро визнають в ЄС: як їх отримати Мстислав Банік розповів, коли сертифікати з'являться для всіх українців

10:58, Сьогодні

COVID-сертифікати в "Дії" пройшли технічну оцінку й скоро можуть бути визнані в ЄС. Як їх отримати, розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Наразі ковідні сертифікати перебувають у процесі бета-тестування, це коли обмежена кількість користувачів має доступ до оновленого функціонала. Якщо ви не бачите ковід-сертифіката, то ви, швидше за все, не подавалися на те, що хочете стати бета-тестувальником, відповідно, не отримали запрошення на бета-тест. Бета-тест зараз триває, він дозволяє нам вдосконалити, знайти недоліки, щоб коли ми вийдемо в паблік, всі українці, хто захоче, отримали ковідні сертифікати", — сказав він.

Читайте також: З COVID-сертифікатами вже можна до Європи: експерт прояснив деталі

Банік вказав на важливу деталь в отриманні сертифіката.

"На чому хочу наголосити: ковід-сертифікат не з’являтиметься автоматично, як інші документи в "Дії", оскільки це медична чутлива інформація. Відповідно, для появи ковідного сертифіката треба буде відкрити розділ "Послуги" і, власне, замовити його. Він з’явиться через декілька секунд після того, як людина підтвердить, що хоче, щоб він у неї показувався", — сказав він.

Раніше заступник глави МОЗ Ярослав Кучер розповів подробиці про запуск міжнародних сертифікатів вакцинації в Україні. "Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, такий задум. Для подорожей до країн ЄС ви повинні прикордоннику на кордоні показати QR-код, він його тим чи іншим способом сканує, і він бачитиме, що ця людина має вакцину і це підтверджено державою", - пояснив він.

Також голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли в Україні з'являться паспорти вакцинації від коронавірусу.