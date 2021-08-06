Пріоритет — доросле населення: Ляшко пояснив, чому не вакцинують підлітків Міністр охорони здоров'я розповів, чим можна прищеплювати підлітків і чому немає масової дитячої вакцинації

11:28, Сьогодні

Чому ще не почалася вакцинація від коронавірусу підлітків до 18 років, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Наразі є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років – це Pfizer, внесено зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. Водночас ми поки що не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема серед груп ризиків, щоб ми переключалися на дитячу категорію", — сказав він.

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Ляшко пояснив, що наразі у пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.

"Кількість випадків серед дітей значно менша, кількість ускладнень серед дітей значно менша, кількість важкого перебігу хвороби значно менша. Тому пріоритет – вакцинація дорослого населення, особливо з груп ризику та в категорії 60+. Зараз у нас в деяких групах ризику третина вакцинованих, є і більш ніж половина, але це не той показник, який говорить, що вже пора легковажно ставитись до щеплення", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що менше третини українців отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, при цьому дві третини українців проти того, щоб в Україні вакцинація була примусовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, оприлюднені 5 серпня.

Додамо, за даними МОЗ, в Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані — 63 431 людина.