Все є: Ляшко спростував брак вакцин Pfizer для другого щеплення Віктор Ляшко розповів, як забезпечуються вакцини для другого щеплення

13:05, Сьогодні

У Києві достатньо вакцини Pfizer для другого щеплення тих, хто отримав першу дозу. Про це розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" голова МОЗ Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання від глядачки, чи є проблема з другою дозою вакцини Pfizer для пенсіонерів.

"Є у Києві друга доза. Спокійно зателефонуйте до сімейного лікаря. Все є. Вакцина Pfizer приходить до нас щотижня. Буквально цього тижня ми отримали додатково 400 тис. доз вакцини, наступного тижня вона знову приходить", — сказав він.

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Міністр запевнив, що вакцини надходять щотижня, і їх кількість відома.

"Тобто вакцина Pfizer, якої законтрактовано понад 20 млн доз, щотижня приходить. І всі наші регіональні координатори чітко знають кількість вакцин, яка повинна бути в них на наступний тиждень для того, щоб забезпечити другу дозу. Все що понад цю другу дозу, використовується для першої", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що менше третини українців отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, при цьому дві третини українців проти того, щоб в Україні вакцинація була примусовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, оприлюднені 5 серпня.

Додамо, за даними МОЗ, в Україні зробили понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19, за добу 4 серпня вакцинували 159 121 особу. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані — 63 431 людина.