Буревій пошкодив одне з семи чудес України, подробиці з Кам'янця-Подільського На Хмельниччині ураган зривав дахи та валив дерева

14:47, Сьогодні

Хмельницька область увечері 5 серпня опинилась в епіцентрі урагану. Дерева виривало з корінням, постраждала і Кам'янецька фортеця. Подробиці в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Вранці 6 серпня над Кам'янцем-Подільським знову пройшла сильна злива, але, на щастя, без вітру. А ось нічний ураган наробив біди. Шквальний вітер подекуди сягав 20 м/с. Поламало всі дерева в парку, наламало дров і у середмісті, водою вимило бруківку.

"Внаслідок негоди на території району було повалено понад сотню дерев. Зірвано дахи з п'яти будинків і приватних споруд. Також пошкоджено дах на південній брамі Кам'янець-Подільської фортеці", — розповів речник головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

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Постраждало одне з семи чудес України — Кам'янець-Подільська оборонна фортеця XI століття. Її брали штурмом, палили, але тільки зараз її пошкодила негода. Вітер зніс дах, покриття впало на сусідню будівлю музею фортеці й все потрощило. Вітер розносив дерев'яні балки та черепицю на 25 метрів. Зараз музей накрили плівкою, щоб зберегти експонати. А от відновити купол вежі буде непросто.

Крім того, селевий потік зійшов у Рахові на трасу Мукачево - Рогатин. Рух по трасі обмежений, але відкритий. Дорожники намагаються якомога швидше розчистити дорогу.

Синоптики попереджають українців про грози, град і шквали на заході, півночі, в більшості центральних областей, на Одещині та Миколаївщині. У Карпатах і на Закарпатті оголосили жовтий рівень небезпеки — там на підході потужні зливи.

Додамо, на вихідних, 7 і 8 серпня, в Україні буде прохолодно в західних областях, а на сході очікується спека. Крім того, будуть дощі в західних і північних областях, повідомляє РБК-Україна.

Синоптикиня Наталія Діденко дала прогноз на найближчі дні на своїй сторінці в Facebook. За її словами, 7-8 серпня в більшості областей України очікується протягом дня +25 +30 градусів, на сході та південному сході до +33, у західних областях +23 +26 градусів. У неділю потеплішає також і на Заході. Істотні дощі в більшості областей України на вихідних малоймовірні. Тільки в нічні години можливі грозові дощі на Лівобережжі України.

У Києві субота і неділя будуть без дощів. 7-го серпня повітря буде комфортнішим - близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів.