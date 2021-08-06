Путін готує свої війська — військовий експерт про можливість загострення на Донбасі

Ігор Романенко розповів, від чого залежить рішення Путіна про напад на Україну

Марія
Ніколаєнко

Ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов заявив, що може бути чергова ескалація з боку Росії. Чи це можливо найближчим часом, відповів військовий експерт Ігор Романенко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Думаю, остаточне рішення з цього приводу Путін ще не прийняв, але він готує свої війська. Відомо, що угруповання атакувального спрямування сформувалось ще навесні. А зараз він його підсилює. Як відомо, на півночі через спільні навчання з Білоруссю вже десь два тижні розвантажуються війська, озброєння тощо. І на півдні посилюється – десятки тисяч військових, літаки. На півночі теж, до речі, є бойові літаки", — сказав він.

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Експерт пояснив, чого вичікує російський президент.

"Коли почне і наскільки глибоко – це буде наступне рішення. Але відповідні плани в Генштабі збройних сил Росії опрацьовані. Путін очікує остаточних оцінок у діях України та її союзників", — сказав він.

Нагадаємо, Владислав Селезньов раніше заявив, що Росія може вдатися до серйозної конфронтації.

"Я думаю, що (реальна військова – ред.) конфронтація буде. Вона вже почалася. І пов’язана вона в першу чергу з тими наративами, які постійно просуває Росія про те, що Україна як самостійна держава не має права на існування", — сказав він.

Також лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав єдину умову для відновлення нормального життя на Донбасі — для цього потрібно в першу чергу вивести звідти російські війська.

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