Грецію охопили лісові пожежі: гасити допоможе "Метінвест" Компанія не могла залишитися осторонь і надала посильну допомогу

21:48, Вчора

Україна допоможе Греції, яка потерпає через сильні лісові пожежі. Президент Володимир Зеленський доручив Мінінфраструктури відправити до Греції літак із сотнею рятувальників.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", оплатила переліт компанія "Метінвест" Ріната Ахметова, який не вперше допомагає – торік профінансували літак із Китаю з антиковідним вантажем.

"Уряд Греції звернувся до українського уряду з проханням надати допомогу зведеним загоном рятувальників для того, щоб вони змогли долучатись до гасіння лісових пожеж, які зараз вирують на території Греції. Всім необхідним загін забезпечений, має при собі ранцеві вогнегасники. Вони виконуватимуть завдання, які будуть визначені там керівниками гасіння лісових пожеж", - повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Читайте також: Туристи в безпеці: експерт розповів про ситуацію з пожежами в Туреччині

Ситуацію також прокоментував директор з продажів компанії "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко:

"Метінвест", коли також отримав звернення, щоб профінансувати цю поїздку, не міг залишатися осторонь і також надав посильну допомогу для проведення цієї операції. Допомога полягає у фінансуванні перельоту наших рятувальників до Греції для того, щоб допомогти у боротьбі с пожежами".

Цим самим літаком до України повернуться діти, які були у Греції на відпочинку. Спецзагін українських вогнеборців пробуде там 10-14 днів, а за потреби залишиться надовше.

Зазначимо, що Греція потерпає від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди.

Заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас повідомив, що за липень у Греції сталося 1584 лісові пожежі. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс раніше вказав, що Греція зіткнулася з найсильнішою з 1987 року спекою, пише "Інтерфакс".

Грецькі ЗМІ повідомляли, що пожежі в окремих районах Греції, зокрема на острові Евбея і в передмістях Афін, зруйнували або пошкодили понад 200 будинків.

Від пожеж страждає і сусідня Туреччина. Там стихійне лихо призвело до загибелі восьми осіб.