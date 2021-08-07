Погода в Україні зіпсується: наближаються грози Деякі населені пункти вже постраждали від негоди

17:53, Сьогодні

Погода в Україні зіпсується, у семи областях оголошено штормове попередження, синоптики прогнозують грози та шквали у ніч проти 8 серпня. Минулої ночі негода накрила Полтавщину, Черкащину та Кіровоградщину.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", трасу Одеса-Миколаїв присипало рясним градом, обабіч дороги він лежав наче сніг. Потужний вітер наламав гілляччя, дерева повиривав з корінням, вони перегородили виїзди та автошляхи, Полтавська область у заторах. Водії підраховують збитки, а жителі області бідкаються у соцмережах, що їхні будинки лишилися без покрівлі.

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Негода знеструмила 340 населених пунктів України. А в Черкасах автівки напередодні перетворилися на човни, водіям доводилося шукати у швидких потоках загублені номерні знаки, рятувальники відкачували воду і розчищали автошляхи всю ніч. Те саме й у Кропивницькому – всю ніч рятувальники прибирали зі шляхів дерева і накривали плівкою дахи будинків, зруйновані негодою.

7 серпня грози пересунуться на схід країни. У Києві також можливі короткочасні дощі, температура +26.

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Раніше завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій. За її словами, останні п'ять років стали рекордно теплими.

"Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів. На жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше", — розповіла вона.