"Була показова страта": друг Шишова висунув версію його загибелі Незадовго до смерті білоруський активіст будував плани і не думав про суїцид

19:42, Сьогодні

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова була показовою стратою, щоб залякати "середню ланку" білоруської опозиції.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" друг Віталія Шишова Юрій Щучко.

"Я, безперечно, дотримуюся однієї версії - це не самогубство. Коли ми за два дні до смерті Віталія зустрічалися й гуляли містом, він, я і його подруга розмовляли про дітей, сміялися, веселилися. Я їм казав як старший товариш: давайте, дитинку народите, я допомагатиму, буду йому на 3 години на тиждень халявним дідом. Ми посміялися, Віталій казав: так. Тобто людина, яка планує сім'ю, дитину, вибачте, про суїцид не думала", - заявив друг Шишова.

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На думку Щучка, це справа рук "або спецслужб Білорусі, або це за допомогою спецслужб Росії".

"Було проведено показову страту, щоб покарати й показати активістам середньої ланки, щоб вони не займалися діяльністю. Ви розумієте логіку: якщо прибрати активістів середньої ланки, то зв'язок між низовими активістами й лідерами протестів зникає. Дістати людину в Україні, на мій жаль, значно простіше, ніж у тій самій Польщі чи Литві. Це ще й через те, що відсутній мовний бар'єр", - сказав він.

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Нагадаємо, голову громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Багато експертів сходяться на думці, що Шишова було вбито, і що злочинці інсценували самогубство, щоб замести сліди.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.