Був одним з кращих двигунів мистецтва в країні — Ткаченко про Ройтбурда Олександр Ткаченко розповів, чи будуть реалізовані ініціативи відомого художника

16:08, Сьогодні

Про смерть художника, голови Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда висловився міністр культури Олександр Ткаченко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24". Він відповів, чи продовжить ініціативи Ройтбурда, зокрема щодо створення музею сучасного мистецтва в Одесі.

"Півтора місяця тому я був в Одесі, Олександр показував мені виставку, яка мала відкритися, сучасного мистецтва в Художньому музеї. І ми почали говорити про необхідність створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Так сталося, що у міністерства є один об’єкт на Молдаванці в Одесі, який не використовується. І він вважав, що це найкраще місце, де можна започаткувати такий музей. Якщо місце є, і з огляду на внесок Ройтбурда в мистецтво України і популяризацію культури, думаю справа як наша, так і місцевої громади – втілити в життя його мрію", — сказав він.

Міністр назвав Ройтбурда двигуном мистецтва в Україні.

"Я не буду коментувати власні роботи Ройтбурда, це можуть зробити пошановувачі його мистецтва. Але він був одним з найкращих двигунів і промоутерів мистецтва в країні. Завдяки своїй енергії, гумору і людським якостям той внесок, який він робив, і робить досі – це неоціненний скарб. І ті люди, які йому заважали, напевно запам’ятаються лише тим, що вони заважали. І Бог їм суддя", — сказав він.

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Нагадаємо, відомий український художник, глава Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер 8 серпня. Художник довгий час хворів, у нього були ускладнення після коронавірусної хвороби, яку він переніс навесні.

Олександр Ройтбурд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. З 1993 року був співзасновником асоціації "Нове мистецтво". З 1993 по 1999 роки працював артдиректором, а з 1999 по 2001 роки - президентом цієї асоціації. У 2014 році був учасником Євромайдану в Одесі.

Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри опір депутатів облради, навесні 2018 року тодішній глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав з ним контракт на 5 років.