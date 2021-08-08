Виборював "золото" під знеболювальними: Беленюк розповів про травму Жан Беленюк збирається відійти від спорту і зосередитися на політиці

16:38, Сьогодні

Після перемоги на Олімпіаді український борець, нардеп від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк відходить від спорту і переходить до політичного життя. Як до цього ставиться його тренер та близькі, Беленюк розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Позитивно, в принципі всі з розумінням ставляться. Я і після минулих ігор в Ріо брав відпустку на півроку-рік. Тому що багато праці було вкладено, багато часу – і щоб трохи відновитися, перевести подих, накреслити для себе нові горизонти та цілі, для цього треба час. Всі мої близькі в цьому плані мене сприймають позитивно", — сказав він.

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Беленюк розповів, що травма плеча за 21 день до змагань, не загоїлася до моменту виступу.

"Якщо чесно, я не можу дуже високо підняти руку. Справа в тому, що я боровся під знеболювальними препаратами та препаратами ,які знімають запалення. Саме це в принципі дало мені змогу вийти на килим. Добре, що були лікарі, масажисти, які добре плече розтирали. І на килимі я думав безпосередньо про боротьбу, а не біль у плечі", — розповів він.

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Нагадаємо, 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк виборов на Олімпіаді у Токіо першу золоту медаль для України. Переможну битву український борець завершив запальним гопаком.

Всього українські спортсмени вибороли на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.