Хитрощі супермаркетів: як людей змушують купувати більше
Максим Несміянов розповів, до яких хитрощів вдаються маркетологи, щоб продати більше товару
Про хитрощі маркетологів у супермаркетах розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
"Один продавець відповідає за кілька відділів, і логічно, що товар на полицях з відповідними термінами розміщується попереду, він має його просто фіксувати в зошиті та ходити щодня перевіряти, щоб не було прострочення. Є хитрість, що при правильному світлі зелений банан стає яскравішим. Це стосується і яблук, будь-яких фруктів.
Ще одне, підходжу, написано, один пиріжок — 5 грн, а пофасували в пакеті по 2 пиріжки. Людина підходить на касу, а їй не за 5 грн, а за 10 продають. Вона ж думає — два за 5 грн. Тобто якщо не вчитуватися в деталі на ціннику, можна потрапити. Основний лайфхак, ви купуєте товар, і там є штрих-код — ви на місці його забиваєте в телефон, і вам весь склад, весь товар всюди у всіх супермаркетах вибиває. І ви бачите — обман це чи не обман. Не потрібно сьогодні бігати по всіх магазинах, достатньо зайти в інтернет з цим кодом, і ви все зрозумієте", — сказав він.
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Експерт порадив не ходити в магазини втомленими або голодними.
"Якщо ви зайшли до магазину після роботи стомлений, ви практично не думаєте. Вам треба реально мати список і просто бути хоча б неголодним. Інакше ви потрапите в усі ці схеми, і вас взують. Там є такі схеми ... Наприклад, ви їдете з візком, і тут починає візок деренчати, ви різко пригальмовуєте, а ви в відділі дорогих продуктів. А навіщо це зроблено, поверхня змінюється, воно починає вас дратувати, ви знижуєте швидкість і тут же починаєте дивитися навколо — це щоб ви більше купили", — сказав він.
Також Максим Несміянов розповідав, чим небезпечна готова кулінарія в магазинах та як вибирати такі продукти.
Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.