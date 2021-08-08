Складається портрет покупця: експерт розповів про підступ карток на знижку Максим Несміянов розповів, як знижки змушують покупця витрачати більше

18:24, Сьогодні

У карток на знижку від супермаркетів є підступ — про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Сьогодні розробили карти — приходьте до нас, у вас 2-3 копійки буде бонус. Про вас складається портрет — що ваша сім'я їсть. Ви, наприклад, їсте 2,3,5 кг сиру. І вони розуміють, що можна збільшити ваше споживання. Найпростіший і яскравий приклад, автовласники мене зрозуміють — вам на карту приходить індивідуальна знижка на літр бензину, але якщо ви купуєте 10, 20, 30 літрів. Те ж саме в супермаркетах", — сказав він.

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Експерт пояснив, що по акції є ризик купити завелику і непотрібну кількість товару.

"Коли вони допрацюють базу, зрозуміють наш портрет, вони скажуть: купите 5 кг сиру й отримаєте знижку умовно 1 грн за кілограм. А навіщо вам стільки сиру? Щодо м'яса, звичайно, можна заморозити, але тут треба враховувати, що так збільшується споживання, багато людей починають просто переїдати. Або продукти псуються", — сказав він.

Також Максим Несміянов розповідав, чим небезпечна готова кулінарія в магазинах та як вибирати такі продукти.

Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.