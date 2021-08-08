Не було багато золотих медалей, але це успіх — міністр про Україну на Олімпіаді Вадим Гутцайт висловився про успіхи українських олімпійців у Токіо

18:22, Сьогодні

Результати України на Олімпіаді 2020 прокоментував у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



"Я хочу привітати всю Україну, тому що вся Україна вболівала за нас, вся спортивна галузь, просто всі українці. Тому що багато людей телефонували, писали нам, спортсменам у Токіо, уже в Києві. Ми всі вважаємо, що це успіх наших українських спортсменів – виступи на Олімпійських іграх. 19 медалей, ви уявляєте, що наші спортсмени завоювали 19 медалей. На жаль, не було багато золотих медалей, але були срібні нагороди, бронзові нагороди. Є над чим працювати, але сьогодні нам потрібно підтримати всіх наших олімпійців, підтримати всіх наших медалістів і сказати їм – велика дяка, всім тренерам, федераціям, хто багато років працював", — сказав він.

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Міністр пояснив, що підготовка до Ігор була важкою для спортсменів.

"Зараз був дуже критичний рік через COVID-19 зупинився спорт, міжнародні змагання, і в державі рік було складно з підготовкою, тому що не було міжнародних змагань, не було міжнародних тренувальних зборів. Але наші спортсмени витримали, вибороли 19 медалей. Тому я вас всіх вітаю, вітаю всю Україну", — сказав він.

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.

Єдину золоту медаль для України отримав 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.