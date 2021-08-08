Людей витягували за руки – у Харкові чоловік погрожував підірвати будинок Поліція евакуювала жителів будинку

18:39, Сьогодні

У Харкові чоловік пригрозив підірвати будинок, в якому сам і мешкає. Поліція та рятувальники евакуювали людей з будівлі. Подробиці з місця події — у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Журналісти перебувають біля будинку, який власне сьогодні евакуювали. Сталося все близько 15:00. Чоловік не сам викликав поліцію, а звернулися до поліцейських його сусіди. Вони розповідають, що всі дуже перелякалися, почали вибігати з дому. Буквально одразу приїхали поліцейські та почали масштабну евакуацію.

"Поліції було повно, людей за руки витягували на вулицю, всі люди тікали", — розповіла мешканка будинку Валентина Козак.

Читайте також: Висловлював свій біль щодо ситуації в Україні: екснардеп про АТОшника з гранатою

Мешканців будинку після евакуації досить довго не пускали всередину. Копи намагалися поспілкуватися і вивести чоловіка на вулицю. Як вже відомо від поліцейських, у чоловіка не знайшли ані гранати, ані вибухівки, тобто у нього взагалі нічого не було. І чому він погрожував підірвати весь будинок – наразі незрозуміло. Відомо, що його вивезли з місця події.

Приїжджали газовики та перевіряли, чи немає якихось технічних неполадок у під’їзді. Пускати людей в оселі почали буквально о 18:00. Що загрожує чоловіку, в поліції наразі не кажуть.

Нагадаємо, у Києві на Куренівці 4 серпня сталася пожежа на складах. Рятувальники гасили пожежу близько трьох годин. Ближче до вечора стало відомо, що пожежу ліквідовано, обійшлося без поранених і загиблих.