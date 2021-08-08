Це може вбити людей: експерт не рекомендує кулінарію в неперевірених місцях Максим Несміянов розповів, чим можуть бути небезпечні готові страви в магазинах

21:11, Сьогодні

Готові страви в супермаркетах часто готують із несвіжих або навіть прострочених продуктів — про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Це правда. Наприклад, я приходжу і бачу — готова курка-гриль лежить без холодильника вже 24 години. Мені кажуть: це ж м'ясо, з ним нічого не буде. Але навіть якщо ви несвіже взяли — воно вже зіпсоване. Деякі особливо обдаровані товариші в кулінарії реально беруть прострочену ковбасу, прострочене м'ясо, все це відправляють на кулінарію, переробляють, у них навіть думка не виникає, що вони можуть просто вбити людей, і продають це в кулінарії. Я б від кулінарії в неперевірених місцях відмовився", — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Також Максим Несміянов розповідав, які хитрощі маркетологів змушують покупця витрачати більше грошей.