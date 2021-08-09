Загроза часто демонстративна — психолог про недавні спроби терактів в Україні Експерт розповів, як розпізнати реальну загрозу

14:11, Сьогодні

У Кривому Розі чоловік підірвав гранату під час затримання, постраждав він сам і троє поліцейських. Також днями АТОшник приніс гранату до Кабміну. Ці та подібні випадки прокоментував психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Є така точна приказка: хороша людина бачить хороші знаки, погана людина бачить погані. Люди стривожені завжди бачать можливість стривожитися ще більше і побоюватися чогось, що відбувається навколо нас. У нас створюється відчуття, що дійсно агресії стало більше, загроз більше, тому ми турбуємося, і все більше і більше помічаємо ті сигнали, яким раніше не надали б значення. Чи означає це, що агресії стало більше? Швидше за все, ні. Просто ми стаємо більш чуйними та відчуваємо себе більш невпевненими", — сказав він.

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Експерт відповів на питання, як відрізнити явну загрозу від уявної.

"Дуже часто загроза демонстративна, яка відбувається на людях, носить виключно демонстративний характер, основне завдання таких людей — привернути увагу до себе. З точки зору безпеки потрібно розірвати дистанцію, відійти якомога далі, це найкраще, що ви можете зробити, щоб не погіршувати ситуацію. Ми все-таки серйозно ставимося до реальності загрози, і для цього є підстави. Ми пам'ятаємо, що було кілька випадків нібито мінування мосту Метро у Києві, був теракт у Києві рік тому, коли громадянин захопив відділення банку в центрі міста. Був теракт у Луцьку, коли була захоплена маршрутка. І щоразу теракти закінчувалися нічим. І у нас формується відчуття, що щоб не відбувалося, має закінчитися добре, і загрозливих людей сприймаємо як людей, котрі привертають увагу, часто так і є. Але в деяких випадках, як вчора, коли постраждала людина, мова йде про деструкцію особистості, бажання завдати шкоди самому собі. І це про самотність, депресивні стани, особисті проблеми", — сказав він.

Нагадаємо, 4 серпня до Кабінету міністрів зайшов чоловік з гранатою і заявив, що будівлю захоплено. Він поводився агресивно, погрожував підірвати гранату і сказав, що живим звідти не піде. Після переговорів з правоохоронцями він погодився віддати гранату і здався.

Чоловіка затримали, ним виявився ветеран АТО на Донбасі, інвалід війни Володимир Прохнич. Пізніше Печерський райсуд Києва заарештував його на 60 днів.

У ветерана були бойові поранення і контузії, на його очах гинули друзі, розповів колишній нардеп Сергій Мельничук — перший командир батальйону "Айдар", в якому служив Прохнич.

"Це наслідки ситуації, коли у людей все накипіло, і вже переходить за край. Видно, що людина в стані афекту, у нього просто дах зірвало, якщо по-простому говорити", — заявив перший командир "Айдара".