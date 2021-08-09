Вбивство трьох засуджених українців у "ДНР": у ТКГ не вірять, що тіла видадуть Україні Рідні загиблих розраховують поховати їх на підконтрольній Україні території

19:30, Сьогодні

Тіла трьох українців, які загинули у виправній колонії на території так званої "ДНР", навряд чи видадуть Україні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

"Так звані "ЛНР" і "ДНР" дуже герметичні в плані видачі інформації, в нас інформаційний вакуум. Але ніхто не скасовував людський фактор, і ті знайомі, які є на непідконтрольних територіях, люди, які відбували покарання з цими хлопцями, повідомили нам цю інформацію. Пізніше вона підтвердилася рідними цих громадян України, і рідні попросили мене посприяти у видачі тіл для того, щоб поховати їх на території України", - сказала Різаєва.

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Радниця глави української делегації в ТКГ зазначила, що у неї великі сумніви щодо реалізації даного плану.

"Я не впевнена в тому, що передадуть тіла, тим паче зараз, з явними слідами насильницької смерті. Я вважаю, що вони будуть всіляко перешкоджати передачі даних тіл, але це моя думка. Хочеться сподіватися на те, що хоча б буде дотриманий людський закон", - зазначила вона.

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Нагадаємо, в Кіровській виправній колонії №33 на окупованій території Донецької області вбили трьох ув'язнених українців, які були засуджені ще до початку війни з Росією, передає "Укрінформ".

Один з трьох убитих - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше судимий за вбивство 18-річного хлопця. Другий загиблий - Олександр Давидов. Ім'я третього невідомо.

"За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих взаємин між засудженими, то йому повинні були запобігти", - сказала радниця глави української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.