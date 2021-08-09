"Про що можна говорити?" Мовний омбудсмен відповів Комаровському щодо української мови Тарас Кремінь нагадав доктору про вимоги українського законодавства

20:41, Сьогодні

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" прокоментував заяву лікаря Євгена Комаровського, який висловив обурення мовною політикою в Україні.

"Коли я абсолютно випадково дізнаюся про те, що хтось починає говорити про те, що він би виїхав з країни 30 років тому, якби дізнався про те, що буде уповноважений із захисту державної мови, на порожньому місці... Я тоді не можу зрозуміти, про що можна говорити на цю тему, коли є Конституція, є закон, є рішення Конституційного суду, є публічно затверджений уповноважений із захисту державної мови. Про що можна говорити? Уповноважений виконує конституційну норму, Конституція наділила державу повноваженнями захищати громадян України і створювати кращі можливості для своєї реалізації. Тому будь-які коментарі на цю тему не мають жодної перспективи", - заявив він.

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Нагадаємо, доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як українська сфера послуг сприйняла норму про обов'язкове обслуговування державною мовою.